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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti

BAKÜ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gençlik Sarayı'nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşmelerinin ardından, Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na geçti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan ve Aliyev, daha sonra 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

- Türk şehitlerin mezarlarına karanfil

Bakü Türk Şehitliği'ne de geçen iki Cumhurbaşkanı, buradaki anıta çelenk koydu ve anıt defterini imzaladı. Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz, bundan tam bir asır önce mübarek kanlarınızla yazdığınız büyük zaferi ve Bakü'nün kurtuluşunu bugün büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz. Bizlere emanet bıraktığınız kardeşliğimizi çok daha ileri taşımak için Türkiye ve Azerbaycan olarak var gücümüzle çalışıyoruz. 1991 yılında tekrar bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan ülkemizin de desteği ile bölgesinin istikrar ve güven sembolü olarak her alanda büyük başarılara imza atıyor. Ruhunuz şad olsun."

- Türk asker ve subaylarının aziz anısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise anıt şeref defterine yazdıklarında, 100 yıl önce bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde ülkesinin yardımına gelerek şehit olan Türk asker ve subayların anısının kendileri için aziz olduğunu vurguladı.

Azerbaycan devletinin ve halkının, istiklal uğrunda canını feda eden Türk kardeşlerinin hizmetlerine büyük önem verdiğine dikkati çeken Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir kez daha kardeş Türk şehitlerini saygıyla yad ediyor, her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Onların defnedildiği Türk şehitliği, Türk askerinin şecaatini göstermekle beraber Türkiye ve Azerbaycan'ın, bir millet, iki devletin sarsılmaz birliğini ve ebedi kardeşliğini tecessüm ettiriyor."

Anıt defterini imzalamasının ardından "Ruhları şad olsun, Allah rahmet eylesin." ifadesini kullanan Erdoğan, Aliyev ile aynı makam aracıyla şehitlikten ayrıldı.

Ziyarete Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

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