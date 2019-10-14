Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

BAK\u00dc (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130lham Aliyev ile bir araya geldi.\nZagulba Saray\u0131'ndaki bas\u0131na kapal\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fme, 1 saat 10 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNER Bu besinleri asla a\u00e7 karn\u0131na t\u00fcketmeyin!Burdur Valisi \u015e\u0131ldak: Salda'ya el s\u00fcrenin elini k\u0131rarlarProf. Dr. Mehmet Bulut: T\u00fcrkiye \u0130slam \u00fclkelerine rol model oluyor
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