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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

BAKÜ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 16.40'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'dan ayrıldı.

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Bakü Haydar Aliyev Havalimanı özel uçak "TC-TUR" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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