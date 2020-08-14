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Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2020 21:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonunu memleketi Rize’de geçirmek üzere bugün akşam saatlerinde Rize’nin Güneysu ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da!

Havayolu ile geldiği Trabzon’dan helikopterle memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine geçen Erdoğan, Güneysu İlçe Stadı’nda kendisin bekleyen makam otosuna binerek yoğun güvenlik önlemleri altında ilçe merkezine geldi.

İlçe merkezinde bir süre aracını durdurarak hemşehrileri ile görüşen Erdoğan, ardından dinlenmek üzere Merkez mahallesindeki konutuna geçti.

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın öğle saatlerine kadar evinde dinlenerek öğleden sonra Rize Valiliği’ne geçecek ve saat 16.00’da burada düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Ardından Cengiz Holding tarafından yaptırılan otelin açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, Pazar günü ise yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulunacak. (İHA)

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