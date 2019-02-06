Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı.
Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti.
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