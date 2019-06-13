Cumhurbaşkanı Erdoğan- Bahçeli görüşmesi başladı (2)

G\u00d6R\u00dc\u015eME BA\u015eLADI\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile MHP Lideri Devlet Bah\u00e7eli aras\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fme saat 13.30'da ba\u015flad\u0131. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kulliyesi'nde ger\u00e7ekle\u015fen g\u00f6r\u00fc\u015fme s\u00fcr\u00fcyor.\nFOTO\u011eRAFLI\n\u00d6zelliklerini g\u00f6ren hayran kal\u0131yor! \u0130\u015fte en iyi oyuncu notebook Bakan Soylu: "Avrupa, g\u00fcn\u00fcn birinde PKK\u2019ya bir \u015feyler yapmaya kalk\u0131\u015f\u0131rsa, uyu\u015fturucu y\u00fcz\u00fcnden yapacakt\u0131r"Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli\u2019yi Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesinde kabul etti.