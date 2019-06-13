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Cumhurbaşkanı Erdoğan- Bahçeli görüşmesi başladı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

GÖRÜŞME BAŞLADI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 13.30'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Bahçeli görüşmesi başladı (2)

GÖRÜŞME BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 13.30'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde gerçekleşen görüşme sürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan- Bahçeli görüşmesi başladı (2)

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