HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 18:39 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklama yapıyor. Ömer Çelik, "Yerel seçimde işbirliğine yönelik önemli noktadayız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesi sonrasında açıklamada bulundu. Çelik, "Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız." dedi. Çelik, liderlerin tekrar bir araya geleceğini de söyledi.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. Kritik görüşme 16.00'da başladı, 16.55'te sona erdi. İki lider 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak ve işbirliğini masaya yatırdı. Yerel seçimlerin kaderini belirleyecek görüşmenin ardından AK Parti adına açıklamayı Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yaptı. Çelik görümenin olumlu geçtiğini belirterek, "Memnuniyet verici görüşme. Yerel seçimlerdeki işbirliği konusunda memnuniyet verici bir durumdayız. Güçlü irade bir kez daha teyit edildi." dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Yerel seçimdeki işbirliğine yönelik önemli bir aşamaya geldik. Takvim şu şekilde ilerleyecek: Genel Başkan Yardımcıları bir araya gelecekler. Bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra kendi vardıkları sonuçları Genel Başkanımıza sunacaklar. Sonrasında Genel Başkanlar tekrar görüşecek. Bu konuda şimdilik söyleyebileceğim bu kadar.

"40 ADAY CUMARTESİ AÇIKLANACAK"

Cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yapacağız. Ankara-İstanbul-İzmir olmak üzere 40 şehirdeki adayları duyuracağız.

Çok olumlu bir aşamada olduğumuzu, daha da olumlu bir aşamaya gideceğimizi ifade edebilirim.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardıkİYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık
CHP'li Salıcı: İYİ Parti'deki yetkililerin tavırları olaya katkı sağlayacakCHP'li Salıcı: İYİ Parti'deki yetkililerin tavırları olaya katkı sağlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Devlet Bahçeli ittifak yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Okuyucu Yorumları 50 yorum
Ankara Adana mersin antalya manisa IYI parti istanbul izmir aydın eskişehir hatay antep bursa da CHP desteklenmeli ihaleci kesesini dolduran hirsizlara keşke YUNAN kazansaydı diyen TÜRKLÜK düşmanlarına ders verilmeli
ÜÇ KAĞITÇILAR
çerceve değil mhp ni. tek yolda. gitmesi. istiyorux
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık

İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu: AİHM kararına uymamız lazım

Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu: AİHM kararına uymamız lazım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.