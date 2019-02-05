HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile yarın görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini söyledi - (İş Bankası hisseleri) Partilerin bankacılık hareketleri içerisinde bulunma gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Bu yasal olmayan bir süreci işleten CHP'yi biz yasal zemine çekmiş olacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini söyledi.

Erdoğan, partisinin Meclis'teki Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının resmileşmesinin ardından istifa etme kararına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, bu konudaki yol haritasını, bir boyutuyla Meclis Başkanı Yıldırım'ın ifade ettiğini belirtti.

Erdoğan, söz konusu sürecin başlamasıyla ilgili olarak, daha sonra yapılması gereken ne ise partisi, grubu olarak muhakkak yapacaklarını bildirdi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi müşterek atmamız gereken adımları da atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM Başkan adayının isminin netleştirilip netleştirilmediğine" ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda paylaşamayız." dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ziyareti öncesinde Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajın hatırlatılmasının ardından, Çipras'ın Türkiye'ye ilişkin mesajlarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Erdoğan, "O mesajlar güzel. Siz de o mesajları soğutmayın. O sıcak mesajlar yine öyle kalsın." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 19 Şubat öncesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna karşılık ise, "Büyük ihtimalle yarın görüşmemiz olacak." dedi.

İş Bankası hisseleriyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş Bankası meselesi zaten çok açık net uygulanabilecek ne varsa, bunlar zaten yasalar içerisinde mevcuttur. Çünkü partilerin bir defa bankacılık hareketleri içerisinde bulunma gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Bu yasal olmayan bir süreci işleten CHP'yi biz yasal zemine çekmiş olacağız. Bu bankadaki CHP'nin hissesi olarak görülen yüzde 28 gibi bir oran, bu bir defa Hazine'nin malıdır. Hazine kimindir? Milletindir. Dolayısıyla bu hak Hazine'ye devredilmiş olacaktır." dedi.

Bu konuda bir takvimin olup olmadığı sorusuna ise Erdoğan, bunun parlamentoda işleyecek bir süreç olduğunu kaydetti.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
"Görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor""Görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin olacak
Anahtar Kelimeler:
cumhur ittifakı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı!

32 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.