Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek.

