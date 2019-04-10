Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli'yi kabul edecek.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Bas\u0131n Merkezinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Erdo\u011fan saat 12.00'de Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde Bah\u00e7eli ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek.PARTNER Ruslara esir d\u00fc\u015fen T\u00fcrk askerleri bak\u0131n nas\u0131l kurtard\u0131! Cumhurba\u015fkan\u0131 kararlar\u0131 Resmi Gazete'de\u0130ngiltere'nin karar\u0131na T\u00fcrkiye'den tepki!
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