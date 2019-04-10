HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 06:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek.

PARTNER Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
İngiltere'nin kararına Türkiye'den tepki!İngiltere'nin kararına Türkiye'den tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli MHP Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ kararına Dışişleri’nden tepki

İngiltere'nin kararına Türkiye'den tepki!

Haberi alan yüzlerce kişi seferber oldu! 9 yaşındaki çocuk saatler sonra bakın nerede bulundu!

Haberi alan yüzlerce kişi seferber oldu!

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.