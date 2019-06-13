Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli'yi kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde saat 13.35'de ba\u015flayan kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor.PARTNER\u0130\u015fte kal\u00e7a esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: \u201c\u015eu anda Devlet Bah\u00e7eli ile ortak program\u0131m\u0131z yok\u201dMilletvekili Ya\u011fc\u0131, Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u015eahin\u2019i ele\u015ftirdi