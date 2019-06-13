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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.35'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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