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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı El Halife ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2020 21:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı El Halife ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife’ye Allah’tan rahmet, merhumun yakınlarına ve Bahreyn halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların da ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayalı münasebetlerin geliştirilmesinin, bölgede karşı karşıya bulunulan pek çok müşterek sorunun çözümüne olumlu katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

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