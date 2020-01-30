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Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya kamuoyuna İdlib’den kaçanlar için “Bu kışın soğuğunda bunlar çadırlarda duramazlar. Bunlara briket barınaklar yapalım” diye seslenmişti. Suriyeli göçmenler için yapımına başlanan briket evler güvenli bölge olan Kefer Lusin’de görüntülendi.

İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli bölgelere göç eden Suriyeli siviller, yerleşik hayata yeniden alıştırılmaya çalışılıyor. Güvenli noktalarda yaşayan siviller için briket ev çalışmaları sürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle de yapımı hızlanan briket evler, Suriyeli göçmenlerin umudu oldu. Kışı çadırlarda geçirmek zorunda kalan Suriyeli siviller, briket evlerle beraber sıcak bir yuvaya sahip oluyor. Güvenli bölge olan Kefer Lusin’de 24 metrekarelik ve 1+1 olarak tasarlanan 4 binden fazla briket evin yapım çalışmaları devam ediyor.

'BRİKET EVLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

Briket evler sayesinde başlarını sokacak bir eve sahip olduklarını söyleyen Mehmet Cuma El Suri, yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti. Mehmet Cuma, “Saldırılardan dolayı 6 ay önce ailemle birlikte Serakib’ten geldim. İlk olarak çadırlara yerleştik daha sonra 2 odalı evlere yerleştik. Şimdi durumumuz daha iyi. Başımızı sokacağımız bir evimiz olduğu için mutluyuz, Türkiye’ye teşekkür ederiz” dedi.

Yapımı devam eden briket evlerden birine yerleşecek olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyleyen Hamit Mutalhan, evlerin bir an önce bitmesini beklediklerini ifade etti. Mutalhan, “6 ay önce Serakib tarafından göç etmek zorunda kaldık. Buraya gelerek çadırlara sığındık. Ailecek yeni briket evlerin bitmesini bekliyoruz ve inşallah en kısa sürede bitecek bizlerde oraya yerleşeceğiz” diye konuştu.

'İLK ETAPTA 10 BİN BRİKET EV İNŞA EDECEĞİZ'

Kefer Lusin’de devam eden briket evler projesini anlatan İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, ilk etapta 200 Suriyeli sivil aileyi ev sahibi yaptıklarını söyledi. Briket evlerle birlikte sivillerin yeniden yerleşik hayata geçebileceklerini vurgulayan Tosun, “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye’nin İdlib kendi ve çevresinde çadıra bir alternatif olması amacıyla savaş mağduru insanlar için briketten oluşan evler inşaatına başladık. Şuan İdlib kırsalına yakın konumda olan Kefer Lusin köyünde inşa ettiğimiz evlerin bulunduğu alandayız. Toplamda ilk etapta 10 bin briketten ev inşa ederek çadırlarda yaşayan ve göç etmek zorunda kalan aileleri bu evlere yerleştireceğiz. İlk etapta 200 kadar evimizi tamamlayarak ailelerimizin bir kısmını bu evlere yerleştirdik. Bu projeyi önemsiyoruz ve sayısını ilerleyen süreçte arttırmayı düşünüyoruz. Bu proje sayesinde aileler kışın soğuğundan korunmuş olacak hem de çadıra nazaran başlarında bir çatı olarak kalıcı bir hayata geçmiş olacaklar. Briket evlerin inşası, İdlib bölgesinin kuzey bölümünde bulunan güvenli bölgelere, Fırat Kalkanı Operasyonu olan bölgelere devam edecek. Suriye’nin birçok noktasında çadır kuracak alan kalmadı ve özellikle çadırların yerlerine bu evleri yapıyoruz” dedi.

SINIRA GÖÇ EDENLERİN SAYISI 1 MİLYONU BULABLİR

Kasım ayından şuana kadar 500 bin insanın güvenli noktalara göç ettiğini sözlerine ekleyen Selim Tosun, saldırıların durmaması halinde bu sayının 1 milyona ulaşabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya kamuoyuna İdlib’den kaçanlar için “Bu kışın soğuğunda bunlar çadırlarda duramazlar. Bunlara briket barınaklar yapalım” diye seslenmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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