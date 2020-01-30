Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli bölgelere göç eden Suriyeli siviller, yerleşik hayata yeniden alıştırılmaya çalışılıyor. Güvenli noktalarda yaşayan siviller için briket ev çalışmaları sürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle de yapımı hızlanan briket evler, Suriyeli göçmenlerin umudu oldu. Kışı çadırlarda geçirmek zorunda kalan Suriyeli siviller, briket evlerle beraber sıcak bir yuvaya sahip oluyor. Güvenli bölge olan Kefer Lusin’de 24 metrekarelik ve 1+1 olarak tasarlanan 4 binden fazla briket evin yapım çalışmaları devam ediyor.

'BRİKET EVLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

Briket evler sayesinde başlarını sokacak bir eve sahip olduklarını söyleyen Mehmet Cuma El Suri, yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti. Mehmet Cuma, “Saldırılardan dolayı 6 ay önce ailemle birlikte Serakib’ten geldim. İlk olarak çadırlara yerleştik daha sonra 2 odalı evlere yerleştik. Şimdi durumumuz daha iyi. Başımızı sokacağımız bir evimiz olduğu için mutluyuz, Türkiye’ye teşekkür ederiz” dedi.