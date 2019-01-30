Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar ve Orgeneral Güler’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul 1 saat 45 dakika sürdü.
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