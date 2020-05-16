HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 21:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde nöbet mevzilerinde kahramanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz iftara telefonla bağlanarak kahramanlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik etti." ifadelerini kullanarak o anların görüntülerini paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlerle görüştüğü o anlar:


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...

En Çok Okunan Haberler

Portakal'ın çiftliğindeki kaçak yapı incelemesinde yeni gelişme

Portakal'ın çiftliğindeki kaçak yapı incelemesinde yeni gelişme

Koronavirüs yüzmeyle bulaşır mı?

Koronavirüs yüzmeyle bulaşır mı?

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

İğrenç olay! Öz kızını iki defa hamile bıraktı

İğrenç olay! Öz kızını iki defa hamile bıraktı

Çok sayıda berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Çok sayıda berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında Atatürk isyanı!

Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında Atatürk isyanı!

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Diğer Haberler
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşmüyorlardı! Birbirlerini görünce...

Yasak nedeniyle 42 gündür görüşmüyorlardı! Birbirlerini görünce...

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı

Cumhur İttifakı öneriyi reddetti, Belediye Meclisi karıştı! 'Psikolojin bozulmuş'

Belediye Meclisi karıştı! 'Psikolojin bozulmuş'

FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınmıştı! 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu

'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 96'ya yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bugün 6 ilde mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

6 ilde sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji'den yeni uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.