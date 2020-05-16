Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde nöbet mevzilerinde kahramanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz iftara telefonla bağlanarak kahramanlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik etti." ifadelerini kullanarak o anların görüntülerini paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlerle görüştüğü o anlar:

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde nöbet mevzilerinde kahramanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz iftara telefonla bağlanarak kahramanlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik etti pic.twitter.com/FuAS3Rp788 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 16, 2020



