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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan’ın oğlunun nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 21:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay’ın nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay’ın Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan’ın oğlunun nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay’ın nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay’ın Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen nikah törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın kıydığı nikah töreninden çiftin nikah şahitliğini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını Turhan çiftine takdim ederken, mutluluklar diledi.

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