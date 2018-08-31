Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletin geleceğinin çalınması demektir." dedi. Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu'nda balık av sezonu açılışında vatandaşlarla bir araya geldi. Allah'tan av sezonunun bereketli geçmesini dileyen Erdoğan, "Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar ve aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını diliyorum. Böylece hem sizlerin özellikle kazancı bol olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatlara balık temin edecektir. Türkiye, son dönemde denizlerinde yılda yaklaşık 300-400 bin ton balık, su ürünü temin etmektedir. Bu rakamın neredeyse üçte birini tek başına o meşhur hamsimiz oluşturmaktadır. Bundan on yıl önce sadece hamsi avının 250-300 bin ton düzeyinde gerçekleştiğini de unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar ülkemizde kültür balıkçılığı oldukça gelişmiş olsa da bu ürünlerin denizden avcılık yöntemiyle tutulan balığın yerini alamayacağı bir gerçektir. Balık miktarının azalması fiyatların yükselmesine ve kişi başına balık tüketiminin de düşmesine yol açıyor." diye konuştu.

Erdoğan, kişi başı balık tüketiminin artmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletin geleceğinin çalınması demektir. Hiçbir kanun, polisiye tedbir sizlerin özellikle kendi aranızda kuracağınız otokontrol sistemi kadar etkili olamaz. Cumhurbaşkanlığı olarak, bakanlarımızla, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte bu konuda üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız. Temennimiz şudur, balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin. Bunu yapmaya hazır mıyız, buna var mıyız? Öyleyse bir kez daha sizlere bereketli bir balıkçılık sezonu diliyorum. Burada sizlere sesleniyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun."