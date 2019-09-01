Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılarla beraber ’Vira Bismillah’ dedi

Denizlerdeki balık popülasyonunu koruyabilmek amacıyla 15 Nisan da başlayan av yasağı bu gece yarısı itibariyle sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle balıkçılar dualar eşliğinde av sezonuna başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya’nın en güzel konumlarından birisine sahibiz

15 Nisan da başlayan su ürünleri av yasağı 1 Eylül gece yarısı 24.00 itibariyle sona erdi. Tekneleriyle açılarak av sezonuna başlayacak olan balıkçılara Beykoz ilçesi Poyrazköy Mahallesi’nde bulunan balık barınağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti. Ayrıca düzenlenen programa Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, 24,25 ve 26’ncı dönemde AK Parti Samsun Milletvekilliği ve 61’inci hükümette Gençlik ve Spor Bakanlığını görevini üstlenen Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Alanda bulunan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bu geceden itibaren balıkçılarımız ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki yedi buçuk ay boyunca rızıklarını arayacak. Sizlerin şahsında tüm balıkçı kardeşlerimize mevladan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağlarınızın her zaman dolu gelmesini temenni ediyorum. Biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz, iklim ve coğrafi olarak Dünya’nın en güzel konumlarından birisine sahibiz. Deniz, doğal göl, baraj gölü ve gölet olmak üzere 26 milyon hektar su yüzey alanımız var, denizlerimizde 500, iç sularımızda 370 balık türü bulunuyor. Bu türlerden yaklaşık 100’ünün de ticari avcılığı yapılıyor. Su ürünleri sektörü 53 bin kişiye doğrudan, 250 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Allah’a hamd olsun her sene 600-700 bin ton civarında su ürünü elde ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara müjdeyi verdi

Beykoz’un Poyrazköy mahallesinde bulunan balıkçı barınağında düzenlenen 2019-2020 Su ürünleri av sezonu açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Siz balıkçılarımızın hasretle beklediği, su ürünleri kanunundaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclisimizin açılmasıyla beraber Milletvekillerimiz, az önce Bakanımızı dinlediniz, gerekli yasa teklifini parlamentomuza sunacaklardır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, soğuk hava depolarına, balık işleme ve muhafaza tesislerine yönelik hibeler veriyor. 12 metreden küçük boyda gemisi olan on bin kıyı balıkçımızı 2017’den itibaren destek kapsamına aldık ve 21 milyon lira ödeme yaptık. Kardeşlerim bu vesileyle çok önemli bir hususa değinmekte fayda görüyorum” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en sevdiği balık soruldu

Su ürünleri av sezonu açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gazeteciler ‘en sevdiği balığı sordu’ Erdoğan, “Balıkta doğrusu ben Mezgit’i çok severim ama tabi ehlinin elinden tava mezgit süper tavsiye ederim, hamsi tava süper, merhum anam çok iyi yapardı. Şimdi de tabi iyi yapan olduğu zaman hamsi tava hele hele bir de mısır unuyla olduğu zaman bambaşkadır” dedi. Balıkçılardan denizdeki ürünler hakkında detaylı bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Allah’tan gelene eyvallah diyoruz. Orkinos’a bak, biz bunu ne yapıyoruz, kendimiz yemiyoruz ihraç ediyoruz bir de tabi Orkinos’ta bizim konserve olayımız baya iyi ve Orkinos’un da konserve olanı süper, yolculuklarda falan tavsiye ederim” ifadelerini kullanırken balık yetiştiriciliğinin turizme yansımasını da değerlendirdi, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den konuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, balık yetiştiriciliğinin turizm odaklı kıyılardan uzak olması gerektiğini belirterek, “Ne kadar uzak olursak turizmi de o kadar koruma altına almış oluruz” dedi.