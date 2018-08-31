HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de

BALIKESİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Balıkesir'deki Zağanos Paşa Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nin ardından, Zağanos Paşa Camisi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve milletvekilleri eşlik etti.

Erdoğan, namazın ardından cami bahçesinde bulunan Zağanos Paşa Türbesi'ni de ziyaret ederek dua okudu.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
İslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldıİslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldı
Denizli'deki baraj gölünde balıklar kıyıya vurduDenizli'deki baraj gölünde balıklar kıyıya vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erddoğan

En Çok Okunan Haberler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Çocuğa akılalmaz dayak! Fıstık çaldı diye...

Çocuğa akılalmaz dayak! Fıstık çaldı diye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.