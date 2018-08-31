Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de

BALIKESİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Siz şurada burada bu tehditlere sakın ha aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarlarla molarlarla bu milleti asla çöktüremezler." dedi. Erdoğan, Balıkesir'de Zağanos Mehmet Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlara hitap etti. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'ne katıldığını anımsatan Erdoğan, bu mezuniyet töreninde yaklaşık 2 bin 500 civarında gencin astsubay olarak göreve başladığını söyledi. Erdoğan, bugün dünden daha güçlü olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Yarın bugünden daha güçlü olacağız. Aynı zamanda da şu anda Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun oradaki mevcut tesisi de önümüzdeki yıl yapacağımız törenlerde çok daha muhteşem olacak. Çok daha güzel olacak. Bütün velilerimiz orada o ihtişamla törene katılacak. Bütün bu astsubay evlatlarımıza inşallah artarak başarılarının devamını diliyorum. Cumayı Zağanos Mehmet Paşa Camisi'nde kıldık. Asırlara sarih bir mazisi var bu caminin. Bu belde bu şehir Hasan Basri Çağatayların şehri, bu şehir Gönenli Mehmet Efendi'nin şehri. Bütün bunlarla beraber bu şehir Birgivi Rahmetullahi Aleyh'in şehri. Bu şehirde işte Zağanos Mehmet Paşa bu eseri inşa ve ihya ile Fatih Sultan Mehmet Han'a da böyle bir hizmeti yerine getirerek bu noktada adımını attı. Tabii Zağanos Mehmet Paşa Camisi'nin ayrı bir özelliği var. Buranın minberinde Gazi Mustafa Kemal hutbe irad etti. Burada İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy hutbe irad etti."

- "Bizi kimse sindiremez" Caminin önemine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti. "Bunlar istiklal mücadelesinin anlamlı adımlarıydı. Ben karşımda bu istiklal ve istikbal mücadelemizin varislerini görüyorum. Siz değerli kardeşlerimin 24 Haziran seçimlerinde bu kardeşlerine yüzde 50'ye yakın vermiş olduğunuz oy desteğiniz sebebiyle de teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi yaklaşan Mart 2019 seçimlerinde sizlerle beraber çok daha güçlü bir şekilde yürümekte kararlı mıyız? Sağ olasınız. Sizde bu yüreği, inancı görüyorum. Beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Siz şurada, burada bu tehditlere sakın ha aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarlarla molarlarla bu milleti asla çöktüremezler." Başkan Erdoğan, vatandaşlardan birbirlerini çok sevmeleri ricasında bulunarak, "Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye, fesada asla kulak asmayın. Çünkü bizim bir özelliğimiz var. Nedir o? Birbirimizi Allah için sevmek. Bunu yerine getireceğiz. Çünkü iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe. Buna dikkat edeceğiz. Onun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabiamızı da çok iyi kavrayacağız. Onun için 'tek millet tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.