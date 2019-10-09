Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG ve DEAŞ terör örgütüne karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye’yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

