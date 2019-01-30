IHAAW140242-SIY/09-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek" dedi.
09.01.2019 14:02:42 TSI
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