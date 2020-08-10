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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Kabine Toplanıyor

10.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara’da toplanıyor. Toplantı saat 15’te başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Kabine Toplanıyor

Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara’da toplanıyor. Toplantı saat 15’te başlayacak.

Toplantıda Corona virüsü salgınına ilişkin önlemler ve gelinen noktanın değerlendireleceği ifade ediliyor. Son dönemde artan vaka sayılarının ardından yeni önlemlerin konuşulacağı ve kamuoyu tarafından merakla beklenen okulların açılması konusunun da masaya yatırılacağı belirtiliyor. Okullar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklama uyarınca 31 Ağustos tarihinde eğitime başlayacak.

Kabinenin gündeminde ayrıca son günlerde özellikle döviz kurlarındaki artış kaynaklı olarak ekonomi konularının da konuşulacağı belirtiliyor. Gündemde ayrıca bugün Doğu Akdeniz’de ilan edilen yeni Navtex kaynaklı gelişmelerle Libya ve Suriye’deki güvenlik konularının da masada olacağı ifade ediliyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameralar karşısına geçerek kabinede konuşulan konular ve alınan kararlarla ilgili açıklama yapacağı belirtildi.

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