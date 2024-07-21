Cumhurbaşkanı Erdoğan basket sahasında: Özçekimi Mustafa Varank paylaştı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçının ardından fotoğraf paylaştı.

AK Parti Bursa Milletvekili Varank'ın sosyal medya hesabından "Maç sonrası özçekim" notuyla paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu ile Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin basketbol sahasındaki fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır