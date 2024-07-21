HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan basket sahasında: Özçekimi Mustafa Varank paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan basket sahasında: Özçekimi Mustafa Varank paylaştı

21.07.2024 15:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol maçında ter attı. Erdoğan'a bakanlar, milletvekilleri ve Hidayet Türkoğlu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basket sahasında: Özçekimi Mustafa Varank paylaştı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçının ardından fotoğraf paylaştı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

AK Parti Bursa Milletvekili Varank'ın sosyal medya hesabından "Maç sonrası özçekim" notuyla paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu ile Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin basketbol sahasındaki fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
İlber Ortaylı'dan çarpıcı 'üçüncü dünya savaşı' sözleriİlber Ortaylı'dan çarpıcı 'üçüncü dünya savaşı' sözleri
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Basketbol
En Çok Okunan Haberler
EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Sürekli hastanelik oluyordu, gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı

Sürekli hastanelik oluyordu, gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı

Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi! Yaralı işçiler var

Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi! Yaralı işçiler var

Ersan Şen'in adisyon çıkışı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ersan Şen'in adisyon çıkışı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu! Zamana karşı yarış...

Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu! Zamana karşı yarış...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.