Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başta Ordu Valimiz'den özür dilemediği müddetçe böyle bir makama gelemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleştirdiği bir konuşmasında, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Böyle bir kişi, benim milletimden başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe, bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez" ifadesini kullandı. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Milli Görüş Hareketi'nden ayrılan isimleri çatısı altında toplayan Cihannüma Derneği ve İstanbul Dostluk Derneği'nin birlikte organize ettiği bir etkinliğe katıldı. "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması" adıyla düzenlenen toplantıda Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında İmamoğlu'nu atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi, Ordu'da bu devletin, bu milletin valisine 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama? Sen her şeyden önce bu devletin valisine tahammül edemiyorsun ve O'na kalkıp bu ifadeyi kullanıyorsun. Sen, İstanbul gibi bir şehre belediye başkanı olmak için yola çıkıyorsun.

"Şimdi ben buradan başta İstanbullu kardeşlerim olmak üzere tüm milletime sesleniyorum: Böyle bir kişi, benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nı Karadeniz'de geçirmesinin ardından İstanbul'a dönüşünde Ordu havalimanında CHP'li milletvekili ile birlikte VIP bölümüne alınmaması üzerine bir gerginlik yaşanmış; İmamoğlu'nun Ordu Valisi için 'itlik yapmıştır' sözlerini kullandığı öne sürülmüştü. İmamoğlu ise bu iddiaları reddederek hakaret etmediğini 'Vali'nin basitlik yaptığını' söylediğini öne sürüyor. 'Veri kopyalamak FETÖ sanatıdır' Erdoğan, aynı zamanda İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonra İBB başkanlığı yaptığı dönemde veri yedekleme işlemi gerçekleştirmesiyle ilgili de yorumda bulundu. Erdoğan, "18 günde bak neler yaptım diyor. Ben söyleyeyim neler yaptığını. 18 günde başkanvekillerinin odalarının kilitlerini sökmekle meşgul oldu. Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır" sözlerini kullandı.