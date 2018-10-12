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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başvurularda talepler ilk başvuru yerinde neticelendirilecek başvuru sahibine işlemler hakkında nihai ve kesin bilgi verilecek.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 03:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başvurularda talepler ilk başvuru yerinde neticelendirilecek başvuru sahibine işlemler hakkında nihai ve kesin bilgi verilecek.


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cumhurbaşkanı genelge Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete

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