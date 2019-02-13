Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bay Kemal’in yargıdaki borçlarını ödeme sandığı kurdular”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kazandığımız davaların haddi hesabı yok. Şimdi beyefendi ödeyemiyormuş, bunun için CHP’li milletvekilleri Bay Kemal’in yargıdaki borçlarını ödeme sandığı kurdular. Onlar şimdi 5’er bin lira oraya koyuyorlar, yardım sandığı ile bunu ödemeye çalışıyorlar. Daha dur bakalım bu işin başı. Her konuşmanda bir açık veriyorsun, daha çok ödeyeceksin” dedi.

Mamak’ta düzenlenen toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi’nde toplanan kalabalığa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ile ittifak yaptığı diğer partileri eleştirdi. Eskiden Mamak denildiğinde akla umutsuzluk, sefalet ve çaresizliğin geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maalesef 15-20 yıl öncesine kadar Mamak kaçak yapıların, gecekonduların istilası altındaki bir ilçemizdi. Mamak’a da, Ankara’ya da yakışmayan o görüntülere hamdolsun büyük oranda son verdik. Daha bitmedi, işimiz var. Mamak’ın da kanayan yaralarına merhem olduk. Hem hükümet hem de belediye yatırımları ile ilçemizin çehresini değiştirdik” diye konuştu.

Mamak’ta yapılan hizmetleri anlatan Erdoğan, “Mamak artık çaresizlik değil, umut demek, başarı demek. Günden güne büyüyen huzur ve refah demek. Mamak Belediyesinin toplam yatırım bedeli 74,5 trilyon lira olan 11 proje ile yatırım bedeli 43,5 trilyon lira olan 169 parkı ilçemize kazandırdı. Ankara Valiliğimizde yatırım bedeli 33 milyon liraya yaklaşan 4 eğitim kurumunu siz Mamaklı kardeşlerimizin istifadesine sundu” ifadelerini kullandı.

Üreğil Millet Bahçesi’ne ilişkin bilgi veren Erdoğan, Ankara’nın en güzel millet bahçesi olduğunun altını çizdi. Erdoğan, konuşması esnasında rahatsızlanın bir vatandaş için doktor istedi.

“Bu zillet ittifakı, illet ittifakı, biz ise Cumhur İttifakı’yız”

CHP ve seçim ittifakı yaptığı partileri eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP’nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. 31 Mart’ta millete ders vermek için, sizlerle hesaplaşmak için adeta gün sayıyorlar. Yanlarına kimi almışlar, Kandil’den verilen emir ile bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’yi almışlar. İYİ Parti’yi, Saadet Partisi’ni almışlar. Dörtlü bir ittifak ile karşımızdalar. Bu zillet ittifakı, illet ittifakı, biz ise Cumhur İttifakı’yız. Son günlerde kendilerini iyice kaybettiler. 16 Nisan halkoylamasında milleti denize dökmekten bahsediyorlardı, şimdi de mezar kazmaktan bahsediyorlar. Televizyon ekranlarında yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığı ile size, bize, milletimizin inanç ve değerlerine olmadık hakaretler ediyorlar. Geçenlerde birisi şahsımı, bu ülkenin cumhurbaşkanını ipe götürmekle, zehirlemekle, darbe ile tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı. Sokak terörü ile Gezi’de, emniyet yargı ile 17-25 Aralık’ta, tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar. Bu uğurda ne kadar değerleri, ne kadar ilkeleri, ne kadar insani hassasiyetleri varsa hepsini bir tarafa bıraktılar. 3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantıları ile pazarlığa oturdular. Son birkaç aydır dönen dolapları sizler de bizim gibi yakından takip ediyorsunuz. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de, delegelerden, bu partiye gönül verenlerden ziyade Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor” şeklinde konuştu.

“Belediye başkan adaylarını lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor”

Kendilerinin Ankara’da Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraber olduklarını belirten Erdoğan, “Karşımızda CHP, HDP, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı, İYİ Parti, Saadet, bunlar da 4’lü malum zillet ittifakı, illet ittifakı. Bu partilerde çoğu belediye başkan adaylarını partililer, delegeler değil, lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. CHP Genel Başkanının yardımcıları, yakın mesai arkadaşları dahi bu duruma, partinin bu savruluşuna isyan etmeye başladı. İmam Gazali Hazretleri ‘Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz’ diyor. Bunların doğru bir işleri, milletin ve memleketin faydasına tek bir projeleri yok. Bu başarısızlıklarını, kifayetsizliklerini yalanla, hakaretle, iftira ile örtmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. “Böyle kifayetsiz partiye bırakın Ankara’yı, bırakın Mamak’ı, üç tane koyun dahi emanet edilmez”

Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençler CHP ne demektir biliyor musunuz? CHP çöp, çukur, çamur demektir. CHP yokluk, yolsuzluk, yoksulluk demektir. CHP hırsızlık, haksızlık, hukuksuzluk demektir. CHP kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP bakımsızlık, başarısızlık, beceriksizlik demektir. Allah bu memleketi CHP’nin ve yıkım ittifakının eline düşmekten korusun. Bunlara üç koyun verseniz, Çubuk Çayı’nın kenarında güt deseniz beceremezler, kaybedip gelirler. Böyle beceriksiz, böyle kifayetsiz partiye bırakın Ankara’yı, bırakın Mamak’ı, üç tane koyun dahi emanet edilmez” dedi.

Erdoğan, konuşması esnasında kendine “Tayyip dede” diyen küçük çocuklara “efendim” diye cevap verdi.

“Mamak’ı raylı sistem vasıtasıyla diğer ilçelerimizle bağlamış olacağız”

Göreve geldiklerini IMF’ye 23,5 milyar dolar borç olduğunu söyleyen Erdoğan, “IMF’ye bu ülkeyi teslim eden CHP. Biz Mayıs 2013’te bu borcu bitirdik, ilişkimizi kestik” diye konuştu.

Şimdi yeni bir adım daha attıklarını, Ankaray ve metroyu uzattıklarını söyleyen Erdoğan, “AŞTİ ve ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı hattı, Dikimevi ile Nata Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattı ile Ankaray’ı toplam 15 kilometre uzatacağız. Böylece Mamak’a raylı sistemi getirecek, Mamak’ı raylı sistem vasıtasıyla diğer ilçelerimizle bağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Mehmet Özhaseki’nin tecrübesini Ankara’ya aktaracağını söyleyen Erdoğan, “Muhatabı kim, rakibi kim? Bundan önce de girdi kazanamadı. Ondan önce Beypazarı malum. Beypazarı ile Kayseri mukayese edilir mi? Birisi büyükşehir, birisi de Ankara’nın kenarında bir ilçemiz. Bir yerde tecrübe öbür yerde tecrübeden uzak bir yapı” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı’ndan bahseden ve AK Partililer ile MHP’lilere seslenen Erdoğan, “En ufak bir fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız. AK Parti’den de, MHP’den de fire olmaması lazım. El ele vererek, cumhuru Ankara’da yerel yönetimde iktidara getirmemiz lazım” açıklamasında bulundu.