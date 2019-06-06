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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 08:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

GÜNEY AFRİKA CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA’YA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Güney Afrika’da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ramaphosa’yı tebrik etti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı

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