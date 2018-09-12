Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Gonzalez'i kabul etti

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Francisco Gonzalez'i Beştepe'de kabul etti.
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