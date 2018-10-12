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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bedelli askerlik) Nüfusumuzun arttığı, buna karşılık ordumuzun mevcudunun sabit kaldığı, hatta azaldığı bir durumda elbette yığılmaları önlemek için bu tarz uygulamalara ihtiyaç vardır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bedelli askerlik) Nüfusumuzun arttığı, buna karşılık ordumuzun mevcudunun sabit kaldığı, hatta azaldığı bir durumda elbette yığılmaları önlemek için bu tarz uygulamalara ihtiyaç vardır."


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