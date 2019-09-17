Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bedros Şirinoğlu’nu kabul etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Surp P\u0131rgi\u00e7 Ermeni Hastanesi Vakf\u0131 Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Bedros \u015eirino\u011flu\u2019nu kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi\u2019ndeki kabul yakla\u015f\u0131k 30 dakika s\u00fcrd\u00fc.Kripto para piyasas\u0131nda fark yaratacakAK Partili Canikli: "\u0130mam hatipler kapat\u0131lmasayd\u0131 15 Temmuz ortaya \u00e7\u0131kmazd\u0131"Erdo\u011fan, milli sporcular S\u00fcmeyye ve Sevilay'\u0131 kabul etti