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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bedros Şirinoğlu’nu kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu’nu kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul yaklaşık 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul yaklaşık 30 dakika sürdü.

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