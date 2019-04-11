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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 23:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahidi oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahidi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahitliğini yaptı. Alperen Bozdağ ve Elif Büşra Şuşoğlu’nun ATO Congresium’da düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.
Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz ve Cemil Çiçek yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Bozdağ’ın oğlunun nikah şahidi oldu

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