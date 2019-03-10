Cumhurbaşkanı Erdoğan Belen’de

Hatay’ın Belen ilçesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur ittifakının pazara kadar değil mezara kadar süreceğiniz belirterek, partililere ’bölünmeyin’ çağrısında bulundu.

Terör örgütlerine, teröristlere ülkeyi böldürtmeyeceklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Bayrağımızı indiremeyecekler bunlar bayrak, ezan düşmanı, bunlar vatan düşmanı onun için seçime 21 gün kaldı çok çalışacağız kapı kapı dolaşacağız, 31 martta bu zaferi hep beraber kutlayacağız. Yola çıkarken cumhur ittifakı dedik karşımızdakiler zillet ittifakı, illet ittifakı biz cumhur ittifakını 15 temmuzda kurduk. 7 ağustosta taçlandırdık. Yenikapı ruhu çıktı, Yenikapı ruhuyla yola çıktık ve Rabbim bizlere pazara kadar değil mezara kadar bu ittifakı devam ettirmeyi nasip etsin. İttifaka sahip çıkalım, sandıklara gitmeyenleri muhakkak sandıklara taşıyalım. Bu demokrasi mücadelesinden galip çıkacağız. İnşallah 31 mart akşamında ben beleni de takip edeceğim. Sizden bir ricam var, MHP kardeşlerim kendi içinizde sakın bölünmeyeceksiniz. Ak partili kardeşlerim kendi içinizde yine sakın bölünmeyeceksiniz. Bir, beraber olacaksınız. Çünkü cumhur olmak budur. Bunu yerine getireceğiz.”

31 Mart’ın kendilerine yeni bir dinamizm ve ruh kazandıracağını kaydeden Erdoğan, “Bu yeni dinamizmle inşallah geleceğe yürüyeceğiz. Cumhur ittifakı sadece belediyede değil parlamentodaki dinamizm yerel yönetimlere de sirayet edecektir. Yerel yönetimlerden alacağımız güçle ülkeyi yöneteceğiz” dedi.