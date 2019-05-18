Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum ki 2023'e kadar çok şey, çok daha farklı bir şekilde yoluna girecek, inşallah düzene girecek ve Cumhur İttifakı olarak bu ittifakımız güçlendikçe de inşallah çok daha seri, çok daha güzel adımları atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum ki 2023'e kadar çok şey, çok daha farklı bir şekilde yoluna girecek, inşallah düzene girecek ve Cumhur İttifakı olarak bu ittifakımız güçlendikçe de inşallah çok daha seri, çok daha güzel adımları atacağız."
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