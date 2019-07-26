Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Benim girişimcim, çiftçim bu faiz belası altında ezilmeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kavganın, gerilimin kesinlikle yanında değiliz, Türkiye’ye hizmet etmenin peşindeyiz. Hepimizin aynı gemide olduğu bilinciyle hareket etmesi, eleştirirken aynı zamanda ortaya daha iyisi için öneri koyması gerekir. Faizleri Merkez Bankası indirdi, faizler yüzde 24’ten 19,75’e düştü. Yıl sonuna kadar daha da düşecek. Benim girişimcim, çiftçim bu faiz belası altında ezilmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı’da düzenlenen Geleneksel Hasat Bayramı’nda konuştu. Türkiye’de tarımın önemli bir konuma geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Türk tarımını eleştirenlere cevap vermek istiyorum. Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden kurtararak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışır hale getirdik. Tarım sektörümüz 82 milyon nüfus, 4,5 milyon sığınmacı kardeşimiz, 46 milyonluk turistin ihtiyaçlarını karşılarken 5 milyondan fazla vatandaşımıza da istihdam imkanı sağlıyor. Biz muhalefet gibi afaki konuşmak yerine rakamlarla, oranlarla, karşılaştırmalarla konuşmayı severiz. Sizlerle bilhassa ihracatçılarımızın mevsim şartları dolayısıyla satın aldığı bir iki tarım ürünü üzerinden Türk tarımını eleştirenlere cevap vermek istiyorum. Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa’da birinci sıradayız Bay Kemal. 2002 senesinde sadece 3,7 milyar dolar olan tarımsal ürün ihracatımızı yaklaşık 4 kat arttırarak 2018 yılında yaklaşık 18 milyar dolara çıkardık. Ah bay Kemal ah. Bu iş öyle yalanla dolanla olmaz. 2018 yılında tarımda dış ticaret fazlası yaklaşık 5 milyar dolar gibi önemli bir rakama ulaştı. Modern seralarımızda üretilen ürünlerimizin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. Dünyada yükselen trendleri takip etmeden kalıcı başarının yakalanması da zordur. Tarım alanında gelişmiş ülkelerle rekabet eden bir Türkiye ancak yenilikçi ve bütüncül anlayışıyla geleceğe damgasını vurabilir. İnsanlar artık sadece tükettikleri ürünlerin fiyatlarına değil, aynı zamanda ne yediklerine, bunların nerede nasıl üretildiğine de çok dikkat ediyor. Tarım ürünleriyle ilgili bilinç dünya genelinde daha fazla artış kaydediyor" dedi.

"2023’e kadar desteklediğimiz proje sayısını 20 bine ulaştırmayı hedefliyoruz"

Organik tarıma büyük önem verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda vatandaşların organik tarım konusunda bilinçlendiğine vurgu yaparak, "Göreve geldiğimizde organik tarım ve tohum üretimine öncelik verdik. Organik üretim yüzde 665 arttı. Hükümetlerimiz döneminde kaliteli tohum üretimi konusuna da destek verdik ve çok güzel neticeler elde ettik. İnsanlar tükettikleri ürünün fiyatına değil ne yediklerine, nerede nasıl üretildiğine de dikkat ediyor. Tarım ürünleriyle ilgili bilinç dünya genelinde artış devam ediyor. Gastronomi bilimi ve gıda turizmi popülaritesi artıyor. Tarımda ana girdilerden birisi tohumdur. Tohum gıda kalitesinin başlangıç noktasıdır. Hükümetimiz döneminde bu konuya ciddi destekler verdik. Hep tohumu ithal eden ülkeyken şimdi ihraç ediyoruz. Ata Tohumu Projesi’yle ülkemiz gen kaynakları oluşturan bitki çeşitliğini koruma altına alıyoruz. Günümüzde genç kuşakların tarımdan ziyade kendilerini daha garantili gördükleri mesleklere yöneldiğinin farkındayız. Hayatta konfordan ziyade yetiştirmenin sevincini aramak gerekir. Kışın toprağa atılan tohumun baharla serpilip büyümesinin verdiği mutluluğu başka bir şeyde bulamazsınız. Toprakta hemhal olmanın sevincini aramak gerekir. Gençlerimizin tarıma olan sevgisini artırmak bu açıdan önemlidir. Tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlamak için Köye Dönüş Projesi’ni başlattık. Gençlerimizin tarıma olan ilgisini artırmak çok önemli, Köye Dönüş Projelerini başlattık. Sadece son üç yılda genç çiftçilerimize devletimiz tarafından sağlanan destek 1,5 milyar lira. 2023’e kadar desteklediğimiz proje sayısını 20 bine ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.