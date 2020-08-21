Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benzer doğalgaz müjdesini Akdeniz'de de bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini geçekleştirdiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Fatih, Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yeni keşifler için de beklenti içinde olduklarını da müjdelerken gözler Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarına çevrildi.

'BENZER MÜJDEYİ AKDENİZ'DE DE BEKLİYORUZ'

Erdoğan, "Benzer müjdeyi Akdeniz'de de bekliyoruz" derken açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"İnşallah benzer bir haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. O güzel sözü uyarlayarak tekrarlayarak söylüyorum; Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır."

