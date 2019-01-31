IHAAW132655-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Benzersiz şehirler hedefimiz doğrultusunda her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız” dedi.

31.01.2019 13:26:55 TSI

NNNN

