Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Berlin sürecine gelen ülkelerin bu adama artık yüz vermemesi lazım”

“İdlib son haftalarda rejimin ağır saldırılarına maruz kalmaktadır”

“Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa’nın yükünün büyük kısmını üstlenmiş durumdadır” diyen Erdoğan, “Avrupa Birliğinin ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insanı bir sorumluluktur. İdlib son haftalarda rejimin ağır saldırılarına maruz kalmaktadır. Rejim okullar ve hastaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini aralıksız bombalıyor. İdlib halkının içinde bulunduğu insani dramı hafifletmek için elimizden gelen çabayı sergiliyoruz. İdlibli kardeşlerimize yönelik vahşetin son bulması için herkesin rejim üzerinde baskı kurması gerekmektedir. Biz Libya’da askeri çözümün mümkün olmadığını her vesileyle vurguladık. Türkiye olarak Almanya’nın bu inisiyatifine en samimi ve etkin destek veren ülkelerin başında yer aldık.

Talebi üzerine Libya’da meşru hükümete destek sağlamamızın amacı kan dökülmesinin önüne geçmek, siyasi sürecin canlanmasına katkıda bulunmaktır. Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 22, 59 sayılı kararı gereğince bir tercih değil, yükümlülüktür. Darbeci Hafter ve destekçilerinin son birkaç gündür saldırılarını artırması, bu şahsın uzlaşı gibi bir niyetinin olmadığını göstermiştir. Ve kendisine verilen bu destekler ciddi manada şımartmıştır. Biz her halükarda Libyalı kardeşlerimizi zor günlerinde yalnız bırakmamakta kararlıyız. Libya, savaş baronlarının ve terör örgütlerinin insafına terk edilemeyecek kadar önemli bir ülkedir.

Türkiye ve Almanya olarak sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncelik veriyor. Tarafları sağduyu ve aklıselim çağrısında bulunuyoruz. Bugün ele aldığımız hususlarda kaydedeceğimiz gelişmeleri, gerek çok boyutlu ikili ilişkilerimiz, gerekse AB katılım sürecimiz bakımından katı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.