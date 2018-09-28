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Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak geldiği Berlin'de Neue Wache Anıtı'nı ziyaret etti

BERLİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak geldiği Berlin'de Neue Wache Anıtı'na ziyarette bulundu.

Erdoğan, Berlin'deki temasları kapsamında Başbakanlık Binası'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüştü. Ardından Erdoğan ve Merkel ortak basın toplantısı düzenledi.

Daha sonra Neue Wache Anıtı'nı ziyaret eden Başkan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına katılacak, Bellavue Sarayı'nda eşi Emine Erdoğan ile Steinmeier tarafından onurlarına verilen akşam yemeğine iştirak edecek.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Bellavue Sarayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Neue Wache Anıtı

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