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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve’ye katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve’ye katılmak için "TC-TRK" uçağı ile Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.Zirve’de, Libya’da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.Erdoğan’a Berlin temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve’ye katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve’ye katılmak için "TC-TRK" uçağı ile Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.
Zirve’de, Libya’da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.
Erdoğan’a Berlin temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de

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