Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de

Almanya, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Libya konulu uluslararas\u0131 konferansa kat\u0131lmak \u00fczere Almanya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Berlin\u2019e geldi.\nFOTO\u011eRAFLIG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERCanl\u0131 yay\u0131nda elbisesi d\u00fc\u015fen \u00fcnl\u00fc oyuncunun g\u00f6\u011f\u00fcsleri g\u00f6r\u00fcnd\u00fc'Kara Ocak' katliam\u0131nda \u00f6lenler Sofya'da an\u0131ld\u0131Rum lider, Kral Selman ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc
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