Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'deki "Libya Zirvesi" dönüşünde soruları yanıtladı: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i, Türkiye'yi tahrik etmek için Yunanistan'a çağırdığını belirterek, "Bir lider 'Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor' dedi. 'Bir defa bu yanlışı düzeltsin, sonra bizim görüşmemiz kolaydır' dedim." ifadelerini kullandı. Erdoğan, dün Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Libya Zirvesi"nden dönüşünde uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, İdlib'de yaşanan insani krizin Türkiye ile Rusya arasında bir kırgınlığa yol açıp açmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, Rusya ile Türkiye'yi birbirine bağlayan şu andaki bağların "stratejik" olduğunu dile getirdi. Bu stratejik bağların iki ülkeyi klasik değil, biraz farklı şekilde birbirine bağladığını anlatan Erdoğan, "Şimdi bu stratejik bağlar aramızdaki ilişkileri de çok daha güçlü bir seviyeye doğru taşıyor. Burada herhangi bir sıkıntı yaşayacağımıza da zaten benim ihtimal vermem söz konusu değil." diye konuştu.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Suriyeli mevkidaşı ile temasının diğer alanlara da yayılıp yayılmayacağına ilişkin soruya ise Erdoğan, şu yanıtı verdi: "İstihbarat noktasında Hakan Bey'in gerek Rusya tarafıyla gerek Suriye tarafıyla gerek İran tarafıyla, oralardaki muhatapları ile ilişkileri de şu ana kadar başarılı bir şekilde devam etmiştir. Şimdi İran'da yeni bir istihbaratçı göreve geldi. Onunla da henüz daha görüşmeye başladığını zannetmiyorum Hakan Bey'in ama bugünlerde onunla da ilişkilerini geliştirecektir. Böylece gerek bizim etrafımızdaki ülkelerle olan bu tür bağlarda Hakan Bey bu süreci zaten başarılı şekilde devam ettirmektedir gerekse uzak ülkelerle, Amerika'sına varıncaya kadar, bütün bunlarla olan bağlar da sürmektedir. Malum bir ülkenin istihbaratı zaten onun en önemli köşe taşıdır. Bunu da ne kadar başarılı sürdürürse ülke o kadar güçlü olarak yoluna devam eder." - "Üçüncü, dördüncü ülkeleri de yanımıza ortak olarak alabiliriz" İtalya'nın EastMed projesini seçenek dışı ilan etmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP Genel Başkan Deniz Baykal'ın Libya konusundaki farklı açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Erdoğan, İtalya'nın özellikle doğal gaz konusundaki beklentilerinin, TürkAkım projesinin stratejik bir yatırım olduğunu göstermesi bakımından çok önemli olduğuna işaret etti.

Erdoğan, "Türkiye ve Libya müşterek çalışacağız ama biz buraya üçüncü, dördüncü ülkeleri de yanımıza ortak olarak alabiliriz. Biz belki beşinci ülkeyi buraya ortak olarak alabiliriz. Bu konuda da Serrac ile aslında düşünce birliğimiz var. Onları da aldığımız zaman tabii çok daha farklı şekilde bir gelişme kaydedecektir. Şu anda gerek Barbaros gerek Yavuz... Üçüncü bir sondaj gemisini daha şu anda almanın çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki sismik araştırma gemisi olduğuna dikkati çekerek, Somali'den "Bizim denizlerimizde petrol var. Libya'da bu çalışmayı yapıyorsunuz ama bizim buralarda da bu çalışmayı yapabilirsiniz." şeklinde teklif aldıklarını söyledi. Bunların kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Dolayısıyla burada yapacağımız çalışmalarda bizim oralarda da atacağımız adımlar olacaktır. Bunun bize sağladığı bir şey var. Biz eskiden para vermiyorduk. ExxonMobile ile diyelim ki bir anlaşma yapıyorduk, gelip Karadeniz'de 1 ay-2 ay arama yapıyorlardı. Arama maliyetleri de 200 milyon dolar. Bir şey bulamıyor, bir şey bulamadıktan sonra da çekip gidiyor. Ama biz anlaşmamızı öyle yapmışız ki bir kuruş da para vermiyoruz. Hep yaşadık ama o zaman bizim zaten ne sondaj gemimiz vardı ne sismik araştırma gemimiz vardı. Adamlar da 'Karadeniz'de petrol var' diye böyle bir teklifle bize geliyorlardı, yüzde 50, yüzde 50… Bulursak yüzde 50 onlar alacaklar, yüzde 50 de bize verecekler, fakat bulamadılar. Keşke bulsalardı da oradan bu işe başlasaydık ama ne oldu, şimdi bizi de ev sahibi yaptılar. Bizim şimdi iki tane sondaj gemimiz oldu. İki de sismik araştırma gemimiz oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın da kendileriyle görüşmeler yaptığını ifade ederek, "Libya ile yaptığımız mutabakat çerçevesinde biz sondaj çalışmalarını yapabileceğiz. Fakat bütün bunlara rağmen tüm Kıbrıs'ın etrafından çıkacak olan ürünlerin hepsi kuzey ve güneyindir. Hepsi eşit oranda buralarda bu hakkı paylaşma imkanına sahiptir. Ama bugüne kadar Güney Kıbrıs buna uymamıştır. Hiçbir zaman da 'Kuzey'le bunu oturup konuşalım, anlaşalım' dememişlerdir. Şu anda bizim sahilimiz ile Libya sahili birbirini gördüğü için burada böyle bir imkan bize doğuyor ve Yunanistan'ı çıldırtan da zaten bu." diye konuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu da bize ayrı bir imkan sağlıyor. Girit adasının etrafında kıta sahanlığından bahsediyorlar. Adaların etrafında kıta sahanlığı gibi bir olay söz konusu değil. Bu, sadece karasuları ile alakalı. Maalesef bizimkilerden bazıları da buna uyuyorlar." dedi. - "Kaddafi'nin ömrü buna yetmedi" "Biz bu işi Kaddafi döneminde bitirmiştik. Tabii Kaddafi'nin ömrü buna yetmedi." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi Sayın Baykal'ı buraya getiren de Kıbrıs Barış Harekatı. Kaddafi ile bu konuyu görüşmüş, konuşmuştuk ve Türkiye-Libya arasında daha geniş kapsamlı deniz araştırmaları üzerinde bir anlaşmayı imzalıyorduk ama ömrü vefa etmedi. Eğer o dönemde bu imzaları atabilseydik, şimdi bu kavgaları belki de yapmayacaktık. Öyle veya böyle, şu anda Serrac ile geç de olsa bu adımı atmış olduk. Niye Miçotakis, Hafter'i Yunanistan'a çağırdı? Sadece bizi tahrik etmek için çağırdı. (Berlin'de) İsmini vermeyeceğim bir lider, "Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor" dedi. "Nasıl bir iş bu, hem benimle arayı düzeltmek istiyor öbür taraftan da gidiyor Hafter'i Yunanistan'a çağırıyor, böyle saçmalık olur mu?' dedim. 'Sen ona söyle, öncelikle bir defa bu yanlıştır, düzeltsin, ondan sonra bizim görüşmemiz kolaydır' dedim. Maalesef bu tür sorunları yaşıyoruz." Erdoğan, CHP'nin tarihinde ülkesinin değerleri hususunda tek ses olma anlayışının hiçbir zaman bulunmadığını veya çok istisna olduğunu belirterek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda öyle bir tek ses olma gibi bir duruma gelindi ki koalisyon meselesi gündemdeydi. Ama bunun dışında bu kadar güzel şeyler, hoş şeyler oluyor, bakıyorsunuz CHP, 'hayır' diyor. Bunu son zamanlardaki Kanal İstanbul, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü meselelerinde gördük." ifadelerini kullandı.