Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Atatürk'ü kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle yad ediyorum. Bu kutlu emaneti bizden sonraki nesillere bırakmayı en önemli görev olarak görüyoruz.

Bundan 97 yıl önce Anadolu'nun bağrına saplanmak istenen hançeri söküp atan atalarımız yepyeni bir ufuk açtı.

Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını miras bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor.

Anadolu'nun bağrına saplanmak isteyen hançeri söküp atan atalarımız yepyeni bir ufuk açtı.

Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz.

Sınırlarımız ötesinde milyonlarca insanın hayatı tehlike altındaysa bizim huzur içinde yaşamamız mümkün değil.

Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir.

İnsanların hayatına dokunan kalıcı projeleri hayata geçirmek için çabalıyoruz.

Türkiye 82 milyon nüfusunun çok ötesinde bir etki alanına sahip olmuştur.

Ne zaman fitnenin, husumetin pençesine düşmüşsek hep kaybettik.

Türkiye sınırları boyunca kahramanca mücadele veriyor, birileri teröristlerin ve arkalarındaki güçlerin ağzıyla gölge düşürmeye çalışıyor.

