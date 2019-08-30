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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos Resepsiyonu'nda konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 19:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos Resepsiyonu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos Resepsiyonu'nda konuşuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Atatürk'ü kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle yad ediyorum. Bu kutlu emaneti bizden sonraki nesillere bırakmayı en önemli görev olarak görüyoruz.

Bundan 97 yıl önce Anadolu'nun bağrına saplanmak istenen hançeri söküp atan atalarımız yepyeni bir ufuk açtı.

Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını miras bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos

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