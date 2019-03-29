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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beykoz’da vatandaşlara seslendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 20:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz’da vatandaşlara seslenerek, “31 Mart’ta iradenize güçlü bir şekilde sahip çıkarsanız inanın bizim önümüzü kimse kesemez.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz’da vatandaşlara seslenerek, “31 Mart’ta iradenize güçlü bir şekilde sahip çıkarsanız inanın bizim önümüzü kimse kesemez. Siz 31 Mart’ta demokrasiye sahip çıkarsanız Türkiye’nin yükselişini hiçbir güç engelleyemez” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz’da belediye meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında İYİ Parti Fatih Belediye Başkan adayını eleştirerek, “Fatih’te adayları çıkmış bak ne diyor; ‘Şuraya bak diyor, üzerinden Arapça yazıyor, beğendin mi’ diyor. Lafa bak, ahlaksıza bak, terbiyesize bak. İngilizce yazdığı zaman oluyor da Arapça yazdığı zaman neden rahatsız oluyorsun? Fransızca yazdığı zaman oluyor da Arapça yazdığı zaman niye rahatsız oluyorsun. Arapça bir kere dil olarak beynelmileldir, Birleşmiş Milletler’in statüsünde olan bir dildir. Senin bunlardan bir kere haberin yok. Bu cahiller şu anda Fatih’te belediye başkan adayı. Sözde İyi Parti’den. Ne günlere kaldık” dedi.
Ayrıca Erdoğan, “Siz 31 Mart’ta iradenize güçlü bir şekilde sahip çıkarsanız inanın bizim önümüzü kimse kesemez. Siz 31 Mart’ta demokrasiye sahip çıkarsanız Türkiye’nin yükselişini hiçbir güç engelleyemez. Siz 31 Mart’ta kardeşliğinize leke sürdürmezseniz EvelAllah hiç kimse bu millete operasyon çekemez. Siz bölücülerle ittifak kuranlara sandıkta dur derseniz Kandil’in piyonları bu şehre, bu ülkeye asla musallat olamaz” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’a destek istedi.

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