Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylikdüzü'nde konuştu

İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart itibarıyla Beylikdüzü'nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. Maalesef son 5 senede ilçemiz her ne kadar kamu yatırımları, büyükşehir noktasında gereken hizmeti alsa da ilçe belediyesinde sınıfta kaldı." dedi. Erdoğan, "31 Mart seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynanıyor. 14-24 Haziran seçimleri birçok oyun denediler. Başarılı olamadılar. Şimdi yeni figüranlar ekleyerek, tekrar sahneye çıktılar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü'nde düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

"BEYLİKDÜZÜ'NDE 5 YILLIK FETRET DÖNEMİNE ARTIK BİR SON VERECEĞİNİZE İNANIYORUM"

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Karşımdaki şu coşku bize gerçekten büyük umut veriyor. Aramızdaki muhabbet ve dayanışma, şimdiden birilerinin dizlerini titretiyor. Beylikdüzü gördüğüm kadarıyla 31 Martta yeni bir sayfa açmaya, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 31 Mart itibarıyla Beylikdüzü'nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. Maalesef son 5 senede ilçemiz her ne kadar kamu yatırımları, büyükşehir noktasında gereken hizmeti alsa da ilçe belediyesinde sınıfta kaldı. İstanbul'un diğer ilçeleri birbiriyle yarışırken Beylikdüzü ne yazık ki irtifa kaybetti. 31 Mart bu açıdan ilçemiz için, sizin için önemli bir imkan. 31 Mart Beylikdüzü için tarihi bir fırsat penceresidir" dedi.