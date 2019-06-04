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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 10:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ziyaret ettiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşların bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ziyaret ettiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşların bayramını kutladı. Soylu’nun cep telefonu ile aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilçe halkı ile görüşerek bayramlarını kutladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Kato Dağı’na çıktı. Burada bayram namazı kılan Bakan Soylu, askerlerin bayramlarını kutlayıp ardından beraber kahvaltı yaptı. Askeriyedeki gezisinin ardından Beytüşşebap ilçe merkezine gelen Bakan Soylu, kaymakamlık önünde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe halkı ile bayramlaşan Soylu, daha sonra cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe halkının bayramını kutlayarak, “Tüm Beytüşşebaplı kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim bu bayramı birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın. Bu ülkede Türk’ü ile, Kürt’ü ile, Laz’ı ile, Çerkez’i ile, Gürcü’sü ile, Boşnak’ı ile, Roman’ı ile hep bir ve beraberliğimize vesile kılsın diyorum. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere fırsat vermesin diyorum. Birbirimizi Allah için sevelim, bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım ve böylece de inşallah geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yürüyelim diyorum. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, bayramınız mübarek olsun” dedi.

“31 Mart’ta büyük bir mühür bastınız”
Bakan Soylu, ilçe halkının gelecek nesillerin çok daha iyi yaşayabileceği bir hizmet bütünlüğünü oluşturacağını söyledi. Bakan Soylu, “Allah sizden razı olsun, bu 5 yıl boyunca emrinize amadeyiz. Habip başkanımızın emrine amadeyiz. Gücümüz neye yetiyorsa, elimizden ne geliyorsa bilmenizi istiyoruz ki bu yaptığınızın altında kalmaz, desteklerimiz ile bugüne kadar nasıl Beytüşşebap’ı donattıysak bugünden sonra da Beytüşşebap’ı aynı şekilde güzelleştirmeye, donatmaya devam edeceğiz. Bayrağımızın gönderde dalgalandığı ve kardeşlik senedinin bugün aynı anlayışla devam ettiği bu topraklarda, Beytüşşebap’ta el ele gönül gönüle bayramlaşıyoruz. Bayramınızı tebrik ederim. Allah nice bayramlara, huzurla, afiyetle, kardeşlikle ağız tadıyla ulaşmayı nasip etsin. Orucun nasıl tutulacağı, sahura nasıl kalkılacağı, bizim nasıl bir medeniyetten geldiğimizi, nasıl bir kardeşlik mührüne imza attığımızı, Müslümanlığın nasıl bir din olduğunu öğretmeye çalıştık. Sadece anlatarak değil yaşayarak öğretmeye çalıştık. Sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. 31 Mart’ta Habip Bey’i Beytüşşebap’ta belediye başkanlığına getirdiniz, sizlere müteşekkiriz, minnettarız. Allah sizlerden razı olsun. Büyük bir imza attınız, mühür bastınız, Uludere’de büyük bir mühür bastınız, Şırnak’ta büyük bir mühür bastınız. Bunu birlikte yaptık, birlikte gerçekleştirdik ama sizin iradenizle birlikte oldu. Şimdi bilmenizi istiyorum ki daha güzellerine layıksınız” diye konuştu.
Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra ilçe belediye binasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beytüşşebaplıların bayramını kutladı

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