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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 19:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Genç'e görevi ve üniversite eğitimi hakkında sorular sordu.

Genç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görülürken, Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulundu.

Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka'nın halk arasında "Macahel" olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümmü Güülsüm Genç

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