IHAAW144841-SIY/06-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilimin kendisinin ticari bir meta haline gelmesine izin vermemeliyiz."
06.02.2019 14:48:41 TSI
NNNN
Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama
Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler