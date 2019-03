Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesini açtı

“Etlik Şehir Hastanesi muhteşem oluyor"

Türkiye’de yapılan her hizmete, yatırıma, projeye karşı çıkmayı hayatlarının gayesi haline getirmiş bir kesim olduğunu, bu kesim sağlık alanındaki diğer reformlar gibi şehir hastanelerine de şiddetle karşı çıktıklarını kaydeden Erdoğan, “Gerçi bunlar köprülere, bölünmüş yollara, otoyollara, tünellere, havalimanlarına, hızlı tren hatlarına, hastanelere, okullara da karşı çıkarlar ama hepsini de en çok yine kendileri kullanırlar” şeklinde konuştu.

Ankara’da ikinci bir şehir hastanesi daha yapıldığını anımsatan Erdoğan, Etlik’teki hastanenin önümüzdeki yıl sonuna kadar açılacağını kaydetti. Ankara’nın hastane noktasında sıkıntısının bitirme noktasına getirileceğini belirten Erdoğan, Etlik’teki hastanenin de şuanda 3 bin 300’ün üzerinde bir yatak kapasitesine sahip olduğu bilgisini verdi, hastanenin muhteşem bir hastane olduğunu söyledi. Şehir hastanelerinden en çok istemeyenlerin istifade edeceğini dile getiren Erdoğan, "Varsın istifade etsin, bizim bu noktada bir derdimiz sıkıntımız yok. Zira biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ayrımcılık yapamayız, biz ehli hizmetiz, bunu yapacağız. ‘Senin kimliğin nedir, senin rengin nedir’, biz bunu söyleyemeyiz, sormayız, öyle bir hakkımız yok. Hele hele tıpta bunu hiç sormazsın. Bu ülkenin her vatandaşı gibi bu hizmetler onların da hakkıdır, helali hoş olsun. Ancak her hizmetten sonuna kadar istifade, etmeleri yapılan her yeni işe karşı çıkmalarına engel olmuyor, biz yapacağız" mesajını verdi.