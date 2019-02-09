Cumhurbaşkanı Erdoğan, bina çökmesi sonucu yaralananları ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları, tedavilerinin devam ettiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumu hakkında hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

- "Ranta yönelik kaçak yapılan bu işlerle çok ciddi bir sıkıntı yaşadık" Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından basın mensuplarına, Kartal'da meydana gelen bina çökmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kartal ilçemizde meydana gelen, buna artık ben afet demiyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz, özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili olarak atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var." ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: "Tabii bunları deprem afetlerinde, dikey mimari, yatay mimari ve bütün bunların yanında, mesela kumu kalkıp da deniz kumuyla, vesaire ile yapmak suretiyle, kullanılan demirlerde hurda inşaat demirlerinin kullanılmasıyla maalesef atılan adımlar... Bütün bunlarla beraber de tabii inşaat ruhsatları olmadan yapılan bu inşaatlarla burada olduğu gibi, iskan olmadan maalesef yerleşimler... İşte bunların neticesinde şimdi bakıyoruz üç kata müsaade edildiği halde 8-10 kat gibi bir inşaatın yapılmış olması. Yani ranta yönelik, daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle şu anda tabii bu bölgede çok ciddi bir sıkıntı yaşadık. Ne yazık ki burada şu an itibarıyla 17 kaybımız var ve 14 yaralımız ki bu yaralılarımızın içerisinde şu anda yoğun bakımda olan vatandaşlarımız var ama ziyaretlerini yaptık. Durumlarının iyi olduğunu gördüm."

- "Bunları görmemiz gerekiyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bakımda olan iki vatandaşı da ziyaret edeceğini dile getirerek, ziyaretlerin ardından hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenine katılacağını aktardı. Erdoğan, "Temennimiz o dur ki bütün bu olaylardan bir ders çıkarmamız lazım. Özellikle buralarda tabii yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Şimdide bir yerel seçime gidiyoruz bütün bunlarda hep söylediğim yatay mimari ve aman dikey mimari değil ve zemin etütlerine dikkat edilmesi, zemin etütleri yapmadan yapılan inşaatların getireceği netice bu olacaktır." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunları görmemiz gerekiyor. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze milletçe de sahip çıkmamız lazım. Her şeyi yönetimlerden beklememek gerekiyor. Burada medyaya da çok büyük görevler düşüyor. Yani kentsel dönüşüm, değişime eğer destek verilirse, bu kentsel dönüşüm-değişimle birlikte gönüllük esasına dayalı olarak buralarda yapılacak inşaatlar bütün bu hassasiyetler, teknik olarak söylüyorum, dikkate alınarak bu adımlar atılacaktır. İnşallah bu yerel seçimlerle birlikte de bu adamlara daha çok dikkat edip, en azından insan olarak üzerimize düşen görev yapmış oluruz ve bütün bu kazaların minimize edilmesine de bizler fırsat hazırlamış oluruz. Vatandaşlarımız daha güvenle, daha bu tür şeylerden uzak olarak yaşama imkanını da yakalamış olurlar."